Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О выборах народных депутатов Украины», принятый Верховной Радой 17 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ приветствует консолидацию всех политических сил Верховной Рады вокруг закона о выборах.

Как отметил С.ЛЕВОЧКИН, новый закон готовился при участии отечественных и международных экспертов, соответствует мировым стандартам демократии и является выполнением соответствующих международных обязательств.

Президент Украины считает, что следующие парламентские выборы, которые состоятся в соответствии с данным законом, будут демократическими и засвидетельствуют свободное волеизъявление украинского народа, отметил С.ЛЕВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Кандидат в народные депутаты может выдвигаться как по списку политической партии, так и одновременно в одномандатном округе.

Законом устанавливается 5% избирательный барьер.

По закону, в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».

Избирательный процесс очередных выборов начинается за 90 дней до дня голосования.

В выборах принимают участие только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Все партии – субъекты избирательного процесса - имеют равные права и возможности принимать участие в избирательном процессе. Депутатом может быть избран гражданин Украины, который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса и проживает в Украине в течение последних пяти лет. Не может быть выдвинут кандидатом и избран депутатом гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке.

Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит гражданам Украины, которые имеют право голоса. Это право реализуется ими через партии или путем самовыдвижения.

В соответствии с законом, выборы депутатов проводятся в общегосударственном округе, который включает в себя всю территорию Украины, и в 225 одномандатных округах, которые образуются Центральной избирательной комиссией и существуют на постоянной основе. Избирательные участки образуются с численностью от двадцати до двух тысяч пятисот избирателей.

Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов осуществляются исключительно за счет средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, и средств избирательных фондов партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты в одномандатных округах.

Партия, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы по общегосударственному округу, кандидат в депутаты в одномандатном округе для финансирования своей предвыборной агитации обязаны образовать собственный избирательный фонд, который формируется в порядке, установленном данным законом.

Избирательный фонд партии формируется за счет собственных средств партии, а также добровольных взносов физических лиц.

Избирательный фонд кандидата в депутаты в одномандатном округе формируется за счет его средств и добровольных взносов физических лиц. Добровольный взнос в избирательный фонд одной партии не может превышать четырехсот размеров минимальной заработной платы, кандидата в депутаты в одномандатном округе – двадцати размеров минимальной заработной платы. Собственные средства партии, кандидата в депутаты в одномандатном округе, которые перечисляются на соответствующий счет, не подлежат ограничениям по сумме и количеству перечислений. Запрещается делать добровольные взносы в избирательный фонд: иностранцам и лицам без гражданства; анонимным жертвователям (без указания в платежном документе сведений, предусмотренных частью четвертой этой статьи).

Кроме того, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, до представления документов Центральной избирательной комиссии для регистрации кандидатов в депутаты вносит в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии денежную закладную в размере двух тысяч минимальных размеров заработной платы. Партия, которая выдвинула кандидата в депутаты в одномандатном округе, кандидат в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения, до представления документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации вносит на специальный счет Центральной избирательной комиссии денежную закладную в размере двенадцати минимальных размеров заработной платы.

В соответствии с законом, запрещается использование помещений органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления для проведения предвыборной агитации за счет средств избирательных фондов партий, кандидатов в депутаты в одномандатном округе. Запрещается размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности. Запрещается размещение политической рекламы в одном блоке с коммерческой или социальной рекламой.

Запрещается размещение носителей политической рекламы на внешней поверхности и внутри транспортных средств общественного пользования, в том числе такси, размещение политической рекламы в зданиях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, а также распространение материалов предвыборной агитации, в том числе политической рекламы через телерадиотрансляционные или другие информационные сети извещения пассажиров и информационные табло в помещениях станций и вагонах метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, в транспортных средствах общественного пользования.