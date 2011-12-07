Путин первым принес документы на регистрацию кандидатом в президенты

Премьер-министр Владимир ПУТИН подал в рабочую группу ЦИК России документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты на выборах 4 марта 2012 года, сообщает РИА «Новости».

Кандидатуру В.ПУТИНА выдвинули 27 ноября на съезде партии "Единая Россия".

По закону, на рассмотрение документов ЦИКу отводится десять дней.

Другие кандидаты в президенты документы в ЦИК еще не подали. Ранее о намерении выдвинуть своих представителей на президентские выборы заявили партии КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Яблоко" и "Другая Россия". В качестве кандидатов политические силы планируют выдвинуть соответственно Геннадия ЗЮГАНОВА, Сергея МИРОНОВА, Владимира ЖИРИНОВСКОГО, Григория ЯВЛИНСКОГО и Эдуарда ЛИМОНОВА. О планах участвовать в президентской гонке также заявлял самовыдвиженец из Москвы Николай ЛЕВАШОВ.