БЮТ и НУНС требуют изменить закон в пользу Тимошенко и Луценко

Фракции "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС будут настаивать на том, чтобы уже 6 декабря Верховная Рада Украины рассмотрела законопроекты относительно приведения действующего законодательства в соответствие с резолюцией Европарламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По его словам, речь идет о трех законопроектах, которые должна рассмотреть Верховная Рада, и основная их часть касается декриминализации 365 и 364 статей Уголовного кодекса Украины.

«В Европейском парламенте есть четкая позиция, которая требует, чтобы судебный процесс, который проходит в отношении Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, проходил в соответствии со стандартами справедливости, беспристрастности, прозрачности и независимости», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что на заседание Апелляционного суда Киева по делу Ю.ТИМОШЕНКО не были допущены журналисты, что является нарушением пункта 6 резолюции Европарламента.

«Наш подход такой – принять во внимание резолюцию Европейского парламента и привести в соответствие и законодательство Украины, и соответствующие действия правоохранительных органов с решением Европейского парламента», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер также раскритиковал действия руководства Генеральной прокуратуры относительно празднования 1 декабря Дня прокуратуры.

«Украинская власть 1 декабря провела заседание Апелляционного суда с нарушением требований Европарламента, а вечером наши прокуроры пригласили московского авторитета и решали, «амнистию» им петь или «братва, не стреляйте друг в друга», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Европарламент одобрил доклад относительно рекомендаций Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий по соглашению об ассоциации с Украиной.

ЕП рекомендовал этим институтам признать стремление Украины стать членом ЕС при условии соответствия критериям демократии и помочь Украине в проведении реформирования Конституции и избирательного законодательства. Депутаты призвали украинскую власть предоставить возможность бывшему премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО и другим оппозиционным лидерам использовать их право на полноценное участие в политических процессах, “как сейчас, так и во время будущих выборов в Украине”.

Европарламент выступил за парафирование соглашения об ассоциации с Украиной в этом году и ее подписание – в следующем. В то же время ЕП призвал предусмотреть механизмы приостановки действия соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в случае нарушения Киевом демократических принципов.

Европарламент также выступил за активную работу по введению безвизового режима с Украиной.

Кроме того, евродепутаты хотят усилить сотрудничество с Украиной в энергетической отрасли и выступили за предоставление Киеву помощи в «газовых» переговорах с Москвой.

Также ЕП призвал украинскую власть продолжить реализацию политических и экономических реформ.