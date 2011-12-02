Эксперты об уничтожении собак и имидже Украины

Информация о проведении в Украине Евро-2012 была использована в качестве повода для очернения имиджа Украины в Европе и мире.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель ОО “Зелена варта” Андрей ЮСОВ.

Он отметил, что такое позитивное для страны событие, как Евро-2012, было превращено в повод для шквала негативной информации об Украине в Европе и мире.

“Мы являемся свидетелями, как реагирует Европа на политические преследования в Украине и дело ТИМОШЕНКО, мы являемся свидетелями, как наблюдает мир за социальными протестами в нашей стране”, – отметил А.ЮСОВ.

Он подчеркнул, что волна протестов против жестокого обращения с бездомными животными в Украине в рамках подготовки к Евро-2012 всколыхнула европейскую общественность. В европейских СМИ начали появляться призывы к бойкоту Евро.

А.ЮСОВ отметил, что его организация выдвигает к правительству ряд требований. В частности, собрать и обнародовать объективную информацию по количеству бездомных животных в Украине; информацию об уничтожении животных; прекратить издевательство над животными; разработать и внедрить комплексную государственную программу по решению проблемы бездомных животных в Украине, адекватно противостоять информационным атакам в Европе, которые вредят имиджу государства.

Он предложил подключить к подготовке к Евро-2012 для решения проблемы с бездомными животными европейских экспертов и активистов европейских зоозащитных организаций.

“В последнее время мы видим очень многих негативных материалов об Украине в международной прессе”, - заметил в свою очередь вице-президент Украинской PR Лиги Денис БОГУШ.

Он сообщил, что, в соответствии с исследованиями, которые проводились за 2000-2010 годы в 12 странах мира, об Украине говорят, в частности, такими определениями: маловлиятельное и малоизвестное европейское государство, которое находится в поисках своего места в мире; молодая демократическая страна, страна поражения Помаранчевой революции; Чернобыль (опасная страна); известные украинцы: КЛИЧКО, ШЕВЧЕНКО, ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО; проблемы с Россией; высокие инвестиционные риски, коррупция во всех органах власти; красивые женщины, дешевые проститутки.

“В разных странах по-разному о нас говорят, но в целом это достаточно негативный имидж, им никто не занимается”, - констатировал Д.БОГУШ.

По словам участников пресс-конференции, за 2010-2011 годы в придачу к данному перечню добавилось представление об Украине как о государстве, в котором массово и жестоко убивают животных, истязают людей, применяют репрессии и нарушают права инвалидов-чернобыльцев.

“О бойкоте Евро-2012 и о том, как у нас в крематориях заживо сгорают собаки, говорится на первых каналах немецкого телевидения. И существует около 40 роликов на youtube о том, как у нас сжигают этих животных. Это достаточно серьезная атака на имидж Украины”, - отметил Д.БОГУШ и напомнил, что была распространена информация о сжигании заживо 250 тыс. уличных собак и котов к Евро-2012.

Он выразил убеждение, что власть, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины и Президент Украины должны понять и уделить внимание проблеме атак на имидж страны.

В свою очередь председатель Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО отметил, что кроме уничтожения животных, в Украине уничтожают зеленые зоны и парки, в частности, для строительства объектов Евро.

“Проблема домашних животных, по моему мнению, - это не та проблема, которая действительно является актуальной для Украины”, – сказал он и напомнил, что в Украине исчезает большое количество редких животных, в частности, зубров, дельфинов и осетров.

По его убеждению, цифра 250 тысяч, которая была заявлена в информационных кампаниях зоозащитников, не может быть точной и правдивой. “Когда госпожа ТАРНАВСКАЯ (президент Международного общества защиты животных «SOS» Тамара ТАРНАВСКАЯ - УНИАН) раздувает цифру 250 тысяч – это неоправданная цифра, потому что никто точно не знает, сколько в действительности собак уничтожается в городах Украины”, – отметил В.БОРЕЙКО.