Правительство отклонило программу популяризации украинской книги

Правительство Украины отклонило программу популяризации отечественной книги, которую предложила Украинская ассоциация издателей совместно с Государственным комитетом телевидения и радиовещания. Программа должна была позаботиться о пропаганде книг и чтения до 2017 года, а также обеспечить продвижение украинской литературы за рубежом, сообщает Радио «Свобода».

Украинскую литературу до сих пор мало знают в Европе, говорят в Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей. Так происходит, потому что в стране нет государственного органа, который бы занимался продвижение книги за рубежом, утверждает директор Украинской ассоциации издателей Александр АФОНИН.

При этом, по его словам, Министерство экономики отклонило концепцию популяризации отечественной книгоиздательской продукции и чтения.

«Концепцию, которая предусматривает выделение на эту сферу 1,5 миллиардов гривен за 5 лет, отклонили под поводом, что она не нужна, не своевременна и обременительна для государства. В документе были заложены позиции о создании фонда, который бы содействовал на уровне государства продвижению украинской литературы на европейские и мировые территории. Такие программы существуют во всех странах, при всех дипломатических миссиях, - отмечает специалист. - В Украине, например, действуют Британский совет, Гете-институт и другие. Мы ставим вопрос ребром: государство должно не полагаться на наши маленькие усилия - тем более, что мы эти вояжи делаем не за счет государственной поддержки».

Украина без государственной программы поддержки книги не останется, убеждает начальник Департамента издательского дела и прессы Государственного комитета телевидения и радиовещания Алексей КОНОНЕНКО. Сейчас действует программа до 2013 года, а следующую, со своими поправками, правительство примет вскоре, утверждает он. При этом денег вряд ли хватит на все, чего хотят книгоиздатели, признает А.КОНОНЕНКО.

«На сегодняшний день действует та программа, которая была. Закончится пятилетка - будет новая. Но кроме того, есть еще государственная программа выставочной деятельности. По этой программе мы принимаем участие в выставках в Минске, Ашхабаде, Франкфурте, Тегеране, Варшаве, - сказал А.КОНОНЕНКО. - Также мы проводим две международные выставки в Украине. Кроме того, есть государственная бюджетная программа «Украинская книга».

Сейчас украинские издатели вынуждены практически самостоятельно продвигать украинскую книгу, они уже не надеются на поддержку государства, сказал писатель Андрей КУРКОВ.

В частности, за свои собственные средства, а также при поддержке меценатов делегация украинских издателей ездила в Норвегию и Францию. А в следующем году благодаря их усилиям Украину пригласили быть специальным гостем на международном литературном фестивале во французском городе Коньяк. Однако единичные, даже успешные выступления на международных книжных ярмарках и литературных форумах это - «капля в море», убежден А.КУРКОВ.

«Эстония имеет свой институт книги, государственный, Литва, где население такое, как в Киеве, если не меньше, - имеет свой институт государственный Латвия имеет. Они издают каждые полгода синопсиси или каталоги собственной литературы на английском языке и забрасывают ими все издательства всего мира. И это при том, что ни в одной из этих стран сейчас нет ярких прозаиков. А в Украине такого учреждения нет, и о ней никто ничего не знает», - сказал А.КУРКОВ.

На книжном рынке Европы сейчас нет моды на писателей из какой-то отдельной страны или региона. И Украина могла бы занять эту нишу, уверены отечественные писатели. Для этого нужно создать государственный институт продвижения украинской литературы за рубежом, обеспечить ее рекламу, а также привлечь к процессу известных профессиональных переводчиков.