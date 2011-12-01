Тимошенко на заседании суда не будет

Журналистов и народных депутатов не пускают в зал заседаний Апелляционного суда Киева, где будет рассматриваться апелляция экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, для журналистов в здании суда отведен отдельный большой зал, в котором планируется трансляция заседания.

На данное время заседание еще не началось. Самой Ю.ТИМОШЕНКО во время заседания не будет.

Как отметила журналистам ее пресс-секретарь Марина СОРОКА, это связано с состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева сегодня проведет заседание по предварительному рассмотрению жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на этот приговор Печерского райсуда.