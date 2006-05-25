До конца недели в Украине ожидается дождь

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на большей части территории Украины дожди, местами грозы, ночью в центральных областях, днем в южной части местами град, шквалы 15-20 м/с (лишь ночью в северных областях без существенных осадков). Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 5-10° тепла, на остальной территории 11-16°; днем 15-20°, в восточных областях и Приазовье местами 22-25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

27-28 мая - переменная облачность. Временами дожди, грозы, местами град, лишь ночью 27 мая в южной части, днем 28 мая в северных и центральных областях без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 28 мая в южной части и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, 28 мая в западных и северных областях 3-8° тепла, в южной части и восточных областях 9-14°; днем в западных, северных, центральных областях 27 мая 10-15°, 28 мая 13-18°, на остальной территории 17-22°, в Крыму, а 27 мая и на востоке Украины 21-26°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

29 мая ночью в западных, северных, центральных областях, днем в восточной части страны дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. 30 мая ночью в центральных и южных областях, днем в Украине, кроме северных и большинства центральных областей, дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области в пятницу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь во второй половине дня и вечером дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°; по области ночью 5-10°, днем 15-20°.

27-28 мая - переменная облачность. 27 мая временами дождь, гроза, местами град; температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°. 28 мая ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

29-30 мая - без существенных осадков, лишь 29 мая ночью и утром временами дождь. Температура существенно не изменится.