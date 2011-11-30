В Минэнерго увидели завершающую стадию переговоров с Россией

Переговоры между Украиной и Россией о сотрудничестве в энергетической сфере находятся на завершающей стадии.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минэнергоугля Украины.

По информации ведомства, сегодня в Москве состоялись переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

«На переговорах рассматривались вопросы сотрудничества Украины и России в энергетической сфере в рамках договоренностей президентов двух стран. Переговоры прошли в конструктивной обстановке. Стороны отметили, что сейчас переговорный процесс находится на завершающей стадии», - говорится в сообщении.