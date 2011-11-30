Ради чего Костусев отказался от кресла, о котором мечтал 16 лет?

Информация о досрочном сложении полномочий мэром Одессы Алексеем КОСТУСЕВЫМ не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое сообщение разместил на официальном сайте города Одессы Департамент информации и связей с общественностью Одесского городского совета «в связи с распространенными некоторыми СМИ сообщениями о том, что А.КОСТУСЕВ сложил с себя полномочия городского председателя».

«Никаких заявлений об освобождении от должности Одесского городского головы А.КОСТУСЕВ не подавал. Горисполком работает в штатном режиме. Мэр находится на своем рабочем месте», - говорится в сообщении.

Между тем народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ сегодня подтвердил в интервью "Комсомольской правде", что А.КОСТУСЕВ складывает полномочия мэра Одессы. «Никаких слухов нет: КОСТУСЕВУ предложили занять новую должность, и он согласился, - заявил С.КИВАЛОВ. - При этом не думайте, что его кто-то заставлял или приказывал, он сам сделал свой выбор». (УНИАН: по данным СМИ, А.КОСТУСЕВ возглавит Государственную инспекцию по защите прав потребителей).

«У меня дружеские отношения с Алексеем Алексеевичем, - добавил народный депутат, - и я знаю, как он мечтал об этой должности (мэра Одессы) долгие 16 лет. Он несколько раз баллотировался, но выбирали другого кандидата. Думаю, основная причина ухода в том, что КОСТУСЕВ долгое время был оторван от города и не знал всех его проблем. Ведь на самом деле - мэр это, прежде всего, завхоз, который ежедневно должен следить за тем, как город красят, ремонтируют, строят, реконструируют. Кроме этого, хозяйство ему досталось очень тяжелое - большие кредиты, бюджет весь в трещинах».

По словам С.КИВАЛОВА, Одессу ждут перевыборы, однако когда точно они состоятся, пока неизвестно. «Есть два варианта: выборы состоятся через 2-3 месяца или их проведут осенью уже вместе с парламентскими. Это решат городская общественность и депутаты», - подытожил он.

В свою очередь председатель фракции Партии регионов в Одесском горсовете Геннадий ТРУХАНОВ, комментируя ситуацию вокруг А.КОСТУСЕВА, заявил: «Если такое решение главой государства будет принято, то мы подчинимся ему, поскольку для этого нужны веские причины».