Ющенко о глубокой коррумпированности судов и правоохранительных органов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость принятия новым составом Верховной Рады Украины законов, обеспечивающих проведение судебной реформы и реформы органов правопорядка, которые будут не только гарантировать, но и на практике обеспечат права и свободы человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в своем выступлении на открытии первой сессии ВР пятого созыва, отметив, что украинский гражданин до сих пор остается незащищенным от беззакония и произвола на всех уровнях.

“Глубокая коррумпированность судов и правоохранительных органов, по моему мнению, является критической, глубинной угрозой национальной безопасности Украины”, - заявил Президент.

Именно поэтому, отметил он, парламент должен принять законы, которые обеспечат радикальную как судебную реформу, так и реформу органов правопорядка.

Президент также подчеркнул необходимость остановить процесс, “когда искаженное восприятие судебной независимости перерастает в судейский произвол, нередко превращаясь в явление судебного деспотизма”.

Относительно правоохранительных органов В.ЮЩЕНКО, среди прочего, отметил “новоприобретенные ими признаки акционерных обществ по удовлетворению интересов политических или политэкономических групп, и, как следствие, – ни времени, ни ресурсов, ни желания на противодействие коррупции не остается”. При этом Президент назвал “тотальным” уровень коррупции как явления в государстве.

“От парламента и будущего правительства я ожидаю действенной поддержки моих законодательных инициатив по созданию Национального бюро расследований, внедрению судебной реформы, реформы органов правопорядка и противодействия коррупции”, - заявил Президент.