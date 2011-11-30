Азаров вступился за украинцев в России

Украина надеется на продолжение деятельности в РФ общественной организации «Объединение украинцев России».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с председателем Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной МАТВИЕНКО сегодня в Киеве.

«Хотел бы обратить Ваше внимание на вопросы будущего всероссийской общественной организации «Объединение украинцев России», дело ликвидации которой в настоящее время находится в Верховном Суде Российской Федерации», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день эта организация является единственной, которая представляет интересы почти трех миллионов украинцев в России. «Уверен, что в основе позитивных изменений украинско-российских отношений сохранение этой организации могло бы внести свой вклад в развитие этих отношений», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, в октябре стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поддержал Министерство юстиции РФ по делу о ликвидации Объединения украинцев России.

По словам адвоката ОУР Алима ЖГУЛЕВА, Минюст РФ обвиняет экс-сопредседателя ОУР Валерия СЕМЕНЕНКО в том, что он в период прекращения деятельности организации выступал в российских СМИ якобы от имени ОУР. Это и стало предлогом для ликвидации организации.

А.ЖГУЛЕВ отметил, что решение Замоскворецкого суда возобновляет рассмотрение вопроса о ликвидации ОУР по существу в Верховном Суде РФ.