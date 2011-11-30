Великобритания эвакуирует из Ирана своих дипломатов

Британские власти объявили об эвакуации всех сотрудников своей дипломатической миссии в Иране, сообщает Би би си.

Такой шаг Лондон решил предпринять после того как радикальная иранская молодежь атаковала здания британского посольства в различных частях Тегерана.

Британские власти назвали эти нападения «возмутительными и непростительными» и пригрозили санкциями. С осуждением действий иранской молодежи выступили также США и ЕС.

Ранее иранский парламент одобрил понижение дипломатических отношений с Великобританией и выдворение ее посла из страны после того, как Лондон ввел дополнительные финансовые санкции против Ирана.

Запад настаивает на необходимости санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. Согласно докладу МАГАТЭ, Иран занимался разработкой ядерного оружия до 2003 года и, возможно, продолжает эту работу до сих пор.