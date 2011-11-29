Мороз: власть пытается защитить Кучму от суда

Власть пытается защитить от ответственности бывшего Президента Украины «Леонида КУЧМУ и других причастных к убийству журналиста Георгия Гонгадзе» и заставить бывшего охранника Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО “замолчать”, чтобы “смастерить очередную фальшивую версию для маскировки преступления”, считает лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН А.МОРОЗ, который 11 лет назад - 28 ноября 2000 года - выступил на сессии Верховной Рады Украины по поводу “причастности КУЧМЫ и других высокопоставленных лиц к исчезновению Гонгадзе”, отметил, что “власть в очередной раз прибегает к смещению акцентов в деле, как будто важно то, как делал записи МЕЛЬНИЧЕНКО, а не то, что на тех записях есть”.

По его словам, решение Конституционного Суда от 20 октября 2010 года по представлению СБУ по поводу доказательств, якобы полученных “незаконным путем”, направлено на то, чтобы виновных по этому делу высокопоставленных лиц защитить от ответственности.

В свою очередь народный депутат 2-го и 3-го созывов Александр ЕЛЬЯШКЕВИЧ напомнил, что на него было осуществлено нападение. Он обвиняет Л.КУЧМУ в том, что якобы именно экс-Президент дал соответствующую команду уничтожить его. Он отметил, что даже если не будут приниматься во внимание записи Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, то “юридический процесс над КУЧМОЙ состоится”.

Как заявил А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ, у него есть доказательства, которые до этого времени он не озвучивал. По его словам, эти доказательства он сейчас не может обнародовать не потому, что не хочет, а потому, что считает, что «нужно согласие соответствующих правоохранительных органов некоторых стран получить, они есть в правоохранительных системах США и России».

Отвечая на вопрос относительно заявлений Н.МЕЛЬНИЧЕНКО о возможных покушениях на ряд политических деятелей в Украине, А.МОРОЗ сказал: “Реализация подобных намерений, если бы и были они, они на контрмеры вряд ли могут рассчитывать”.

“Я к этому отношусь спокойно, зная, что и раньше было нечто подобное, но в конкретной сегодняшней ситуации для конкретных людей, которые могли бы быть в этом заинтересованы, это настолько были бы очевидные компрометирующие факты, что вряд ли кто-то бы на это рискнул”, - добавил он.

По словам А.ЕЛЬЯШКЕВИЧА, последние несколько лет он не общается с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, но при этом не объяснил, почему.

Он сказал, что хочет передать Н.МЕЛЬНИЧЕНКО через СМИ несколько рекомендаций: “Ни в коем случае не возвращаться в Украину, если он хочет принимать участие в качестве свидетеля преступлений КУЧМЫ в будущих юридических процессах”.

Также А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ рекомендует, чтобы Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, если он находится в Израиле, ознакомить общественность этой страны с “отношением к евреям КУЧМЫ”. “Столько антисемитизма, сколько зафиксировано на записях разговоров этого человека, достаточно для того, чтобы граждане Израиля дали бы хотя бы моральную оценку потому, что делал КУЧМА по отношению к евреям - гражданам Украины”, - сказал А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ.

Журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ, который был похищен и избит из-за его общественной деятельности во времена президентства Л.КУЧМЫ, отметил, что расследование дел, “и Гонгадзе, и ЕЛЬЯШКЕВИЧА, и ПОДОЛЬСКОГО - это сплошная фальсификация”. По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы дело в суде над бывшим генералом милиции Алексеем ПУКАЧЕМ рассматривалось в закрытом режиме.

А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ предложил Л.КУЧМЕ встретиться или в Украине, или за границей, “с детектором лжи”, с “авторитетной экспертной комиссией, чтобы он ответил “на те вопросы, которые у меня есть, у ПОДОЛЬСКОГО и других жертв его политических репрессий”.