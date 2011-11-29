Могилев возглавил крымских «регионалов»
14:16, 29 ноября 2011Политика
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Решение - единогласное
Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ избран председателем крымской организации Партии регионов.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение единогласно приняли более 400 делегатов конференции парторганизации сегодня в Симферополе.
Кандидатуру А.МОГИЛЕВА внес первый заместитель председателя Партии регионов Владимир РЫБАК.
Ранее, с апреля 2010 года, крымскими «регионалами» руководил председатель Совета министров Крыма Василий Джарты, который умер три месяца назад.
А.МОГИЛЕВ занимает пост премьера Крыма с 8 ноября.
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