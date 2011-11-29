Могилев возглавил крымских «регионалов»

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ избран председателем крымской организации Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение единогласно приняли более 400 делегатов конференции парторганизации сегодня в Симферополе.

Кандидатуру А.МОГИЛЕВА внес первый заместитель председателя Партии регионов Владимир РЫБАК.

Ранее, с апреля 2010 года, крымскими «регионалами» руководил председатель Совета министров Крыма Василий Джарты, который умер три месяца назад.

А.МОГИЛЕВ занимает пост премьера Крыма с 8 ноября.