В Луганске считают, что Ефремов их предал

Сегодня на митинге под стенами Луганской облгосадминистрации около 300 чернобыльцев потребовали отправить в отставку правительство Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, выступавшие на митинге высказывали возмущение в адрес народного депутата Александра ЕФРЕМОВА. Они считают, что А.ЕФРЕМОВ их предал (УНИАН: в 1998-2005 гг. был председателем Луганской облгосадминистрации)

Участники митинга приняли решение начать оформление исков к Государству Украина в Европейский суд по правам человека. Всем желающим было предложено подписать иски после митинга тут же, в палатке, установленной чернобыльцами.

Также подготовлены обращения к посольствам стран – членов Евросоюза, которые будут подписаны руководителями всех чернобыльских организаций региона после их возвращения из Киева.