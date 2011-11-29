«Беркут» заблокировал вход в Мариинский парк

Со стороны Верховной Рады

Бойцы спецподразделения милиции «Беркут» заблокировали вход в Мариинский парк со стороны Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители пытаются предотвратить объединение участников акции протеста против отмены льгот, которые митингуют напротив Дома правительства, с их товарищами, расположившимися в парке на холме напротив Кабмина.

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