«Беркут» заблокировал вход в Мариинский парк
10:11, 29 ноября 2011Политика
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Со стороны Верховной Рады
Бойцы спецподразделения милиции «Беркут» заблокировали вход в Мариинский парк со стороны Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители пытаются предотвратить объединение участников акции протеста против отмены льгот, которые митингуют напротив Дома правительства, с их товарищами, расположившимися в парке на холме напротив Кабмина.
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