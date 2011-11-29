КУПР: перед Кабмином спешно вкапывается забор
08:38, 29 ноября 2011Политика
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Азаров тоже решил отгородиться?
Вокруг здания Кабинета министров Украины в понедельник начали устанавливать забор.
Об этом сообщила пресс-служба ВОО "Коалиция участников оранжевой революции".
"Перед зданием правительства спешно вкапывается забор, который, наверное, должен защитить чиновников от народного гнева", - отметили в организации.
"Рабочие утверждают, что завалить его, как у Верховной Рады, будет невозможно - забор прочно укреплен бетонным фундаментом", - цитирует работников КУПР.
Как известно, вокруг Верховной Рады Украины установлено забор, который уже несколько раз сносили граждане во время акций протеста. Потом забор восстанавливали.
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