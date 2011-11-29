В Киев едут 500 луганских ликвидаторов

В сегодняшней акции протеста чернобыльцев в Киеве примут участие около 500 ликвидаторов аварии из Луганской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной организации «Союз Чернобыль Украины», вчера луганские ликвидаторы выехали в Киев.

В то же время чернобыльцы продолжают акцию около здания облгосадминистрации. В сквере по-прежнему стоит палатка, в которой по очереди дежурят участники ликвидации аварии на ЧАЭС. Дежурные сообщили, что завтра, 29 ноября, в 10.00 в сквере соберутся ликвидаторы, чтобы поддержать акцию в Киеве и высказать свое мнение по событиям в Донецке в связи с ликвидацией палаточного городка.

В ходе программы «Откровенно с губернатором» на местном телевидении председатель ОГА Владимир ПРИСТЮК высказал мнение, что Кабинет министров решит проблему чернобыльцев в течение 1-2 недель. По его словам, власти продолжают проводить консультации с чернобыльцами.

«Они понимают, что их проблема общегосударственная, и просят лишь об одном – быстрее решить ее. Проблема, связанная с пенсиями, находится в плоскости Кабмина. К сожалению, рабочая группа работает очень медленно. Я думаю, что в течение недели-двух этот вопрос будет решен», - подчеркнул губернатор.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Луганске представители областной организации «Союз Чернобыль Украины» провели митинг в защиту своих прав и установили возле здания облгосадминистрации палатку.