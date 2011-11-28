Оппозиция собирается формировать единый список на выборы

Комитет сопротивления диктатуре создал рабочую группу по формированию единого списка кандидатов от оппозиции, которые будут избираться в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил лидер партии «Фронт Змін», народный депутат от фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.

«Это знаковое решение для нас, и это означает следующее: выборы в 2012 году будут проходить в формате «кандидат от власти - кандидат от оппозиции», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, те политические силы, которые не будут работать в таком формате вместе с КОД, автоматически будут работать с партией власти и Администрацией Президента.

Кроме того, добавил А.ЯЦЕНЮК, рабочая группа будет работать над формированием совместной идеологической платформы партий, входящих в Комитет опоры диктатуре.

«Мы не просто должны получить 226 голосов, неподконтрольные Президенту ЯНУКОВИЧУ, но и определение того, что мы сделаем для украинских избирателей после парламентской гонки», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК заверил, что никакого раскола оппозиции не будет, и она победит на выборах 2012 года.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, когда можно ожидать первые результаты работы группы, в частности хотя бы предварительного избирательного списка, А.ЯЦЕНЮК заметил, что не раньше февраля 2012 года. По его словам, это должны быть те кандидаты от оппозиции, которые стопроцентно выиграют выборы в мажоритарных округах, но в парламенте не будут предавать и не переходить под контроль партии власти.