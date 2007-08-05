Съезд БЮТ утвердил список и предвыборную программу

Межпартийный съезд БЮТ утвердил список кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, список возглавила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО. Под вторым номером в списке Александр ТУРЧИНОВ, третим - Николай ТОМЕНКО, четвертым - Иосиф ВИНСКИЙ, пятым - Андрей ШЕВЧЕНКО, шестым - Виктор ПИНЗЕНИК, седьмым - Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, восьмым - Виталий КУРИЛО, девятым - Николай ПЕТРУК, десятым - Евгений КОРНИЙЧУК.

Кроме того, в список включен Олег БИЛОРУС, Евгений СУСЛОВ, Андрей ШКИЛЬ, Михаил ВОЛИНЕЦ, Анатолий СЕМИНОГА, Сергей САС, Виктор ТАРАН, Валентин ЗУБОВ, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Сергей СОБОЛЕВ, Богдан ГУБСКИЙ, Сергей ТЕРЕХИН, Тариель ВАСАДЗЕ, Александр ФЕЛЬДМАН, Владимир ПОЛОХАЛО, Константин ЖЕВАГО и др.

Всего в списке представлены 450 кандидатов.

Как отметила лидер БЮТ, в проходную часть списка также вошли 103 народных депутата V созыва. По ее словам, это люди, “выдержавшие давление и которые остались надежными членами команды”.

В список БЮТ включены 350 кандидатов от Всеукраинского объединения “Родина”, 50 – Украинской социал-демократической партии и 50 - партии “Реформы и порядок”.

Кроме того, съезд уполномочил политсовет блока исключать из списка кандидатов, которые неэффективно осуществляют свои полномочия.

Межпартийный съезд избирательного блока политических партий “Блок Юлии Тимошенко” также утвердил предвыборную программу «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентоспособной стране», которую сегодня презентовала делегатам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам одного из заместителей лидера БЮТ Александра ТУРЧИНОВА, программа принята за основу с тем, чтобы впоследствии ее доработать.

Он также сообщил, что после утверждения программы она будет направлена в ЦИК.

Ранее лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО презентовала делегатам межпартийного съезда избирательного блока политических партий “Блок Юлии Тимошенко” разработанную БЮТ программу стратегического развития Украины, которая состоит из 12 пунктов и называется «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентноспособной стране».

Как передает корреспондент УНИАН, первым пунктом стратегии, по ее словам, является конституционный прорыв, который будет заключаться в том, что украинцы сами будут писать свою Конституцию.

Второй пункт – судебно-правовой прорыв – будет заключаться в том, “чтобы с нуля создать систему настоящего правосудия”, - сообщила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что третий пункт – информационный прорыв – будет предусматривать создание общественного телевидения и радиовещания и защиту национального информационного пространства.

Четвертым пунктом, отметила она, является антикоррупционный прорыв для снижения роли государства в экономике в целом и влиянии чиновничества на принятие экономических решений.

Пятый – демографический прорыв – предусматривает внедрение обязательного медицинского страхования, увеличение выплат при рождении ребенка и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что интеллектуальный прорыв, который является шестым пунктом, будет заключаться в развитии системы защиты интеллектуальной собственности.

Седьмым пунктом является транзитный прорыв, который предусматривает обеспечение условий для государственно-частного партнерства в создании основных транзитных автомобильных коридоров, построении новых нефте- и газопроводов, а также в наведении «военного порядка» на железной дороге.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что предпринимательский прорыв, который является восьмым пунктом, предусматривает принятие Налогового кодекса, ликвидацию НДС.

Кроме того, девятый пункт – энергоэффективный прорыв – предусматривает уменьшение критической зависимости от монопольного импорта энергоносителей, снижение энергоемкости ВВП, интеграцию в европейский рынок.

Инвестиционный прорыв, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, который является десятым пунктом, должен максимально упростить выделение земли в долгосрочное пользование для инвесторов, которые намерены строить в Украине предприятия, устранение проблем, сдерживающих поступление инвестиций.

Одиннадцатым пунктом, отметила лидер БЮТ, является строительный прорыв, который будет заключаться в развитии системы ипотеки и снижении стоимости кредитов для покупки жилья до европейского уровня.

Последним – двенадцатым пунктом, является аграрный прорыв, который предусматривает поддержку развития аграрной инфраструктуры.