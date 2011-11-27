Донецких чернобыльцев «выкурили» из палатки: один потерял сознание

В Донецке сегодня неизвестные, сопровождаемые милицией, насильно свернули штабную палатку протестующих инвалидов-чернобыльцев, оставив голодающих просто на улице.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, на месте событий, со слов протестующих чернобыльцев, на территорию палаточного городка внезапно пришли около 30 сотрудников милиции в форме. Они, в свою очередь, запустили во внутрь большой штабной палатки «где-то 10 молодых людей, одетых в гражданскую одежду с баклажками воды, которые стали сразу поливать печь (по центру палатки находилась печь-«буржуйка»), пошел дым».

«Эти молодые люди стали ломать внутренние конструкции, которые поддерживают палатку и одновременно ломать палатку стали и снаружи…. Это было явно спланировано», - отметили очевидцы.

«Вместе с милицией были и заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Роман РОМАНОВ и начальник Донецкого городского управления милиции Юрий СЕДНЕВ», - сообщил участник акции, председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чорнобиль-Єдність» Николай ГОНЧАРОВ.

По его словам, когда он спросил у руководителей милиции, «что происходит?», те якобы ответили: «Сейчас будем разбираться».

После того, когда штабная палатка стала наполняться дымом, все голодающие вышли из нее, а одному стало плохо, он потерял сознание, и сейчас находится в машине «скорой помощи».

«Молодчики тут же собрали палатку, попрыгали в автобус и уехали», - сообщил Н.ГОНЧАРОВ.

В настоящее время штабной палатки нет, но на ее месте на земле осталась вся внутренняя обстановка – матрасы, лавки, одеяла.