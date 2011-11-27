СБУ задержала директора Государственной службы занятости

Сотрудники СБУ вчера арестовали директора Государственной службы занятости Владимира ГАЛИЦКОГО и нескольких чиновников ведомства.

Об этом ZN.UAсообщил источник в СБУ.

По его словам, во время обысков в нескольких банковских ячейках, которые принадлежали задержанным, были найдены валютные ценности на общую сумму 7,5 млн. дол., большое количество золотых часов и драгоценных камней.

Планируется, что 28 ноября суд определит меру пресечения для задержанных.

В.ГАЛИЦКИЙ возглавлял госслужбу занятости с мая 2003 по апрель 2005 года и с августа 2006 года до нынешнего времени. Последнее место работы перед госслужбой - директор департамента инвестиционного развития «Энергоатом».

Параллельно с руководством Государственным центром занятости В.ГАЛИЦКИЙ является руководителем исполнительной дирекции Фонда государственного социального страхования Украины по безработице. Бюджет фонда в 2010 году составлял 7,3 млрд. грн.

В свою очередь источник УНИАН сообщил, что вместе с председателем Госслужбы занятости задержаны еще четыре сотрудника этого ведомства. Все они подозреваются во взяточничестве и злоупотреблениях с бюджетными средствами.