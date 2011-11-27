Наливайченко: власть пытается провести зачистку медиаполя

Отключение телеканалов в Харькове является политическим, а не коммерческим шагом.

Об этом заявил лидер "Оновлення країни" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время встречи с коллективом оппозиционного харьковского телеканала АТН, который убрали из эфира.

Он не исключил, что по такому же сценарию могут отключить другие оппозиционные телевизионные каналы, и тогда свобода слова в Украине станет «технически невозможной».

«Сейчас власть пытается провести зачистку медиаполя, закрывая те телеканалы, которые говорят правду. Местная власть в Харькове своими действиями доказывает свое примитивное «мастерство» решать дела – путем захвата канала прекратить его трансляцию», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Политик выразил убеждение, что телеканал появится в эфире благодаря адекватным юридическим действиям и международному давлению.

«Мы поддержим протесты коллектива АТН против незаконных действий местной власти. Чтобы прекратить эту антидемократическую практику, мы обратимся в международные структуры по поводу этой кричащей ситуации, а наши юристы будут сопровождать дело», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, представители трех харьковских телеканалов АТН, "А/ТВК" и "Фора" заявили, что местные власти Харькова проводят зачистку информационного пространства путем отключения от эфира независимых телеканалов.

13 сентября АТН обратилась с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. В письме коллектив канала заявил, что власти Харькова уничтожают независимые СМИ.

Как отмечается в письме, 22 июля 2011 года провайдер, который осуществлял доставку телевизионного сигнала АТН на передатчик, без пояснения причин в одностороннем порядке разорвал договор. 28 июля АТН подала документы в областную СЭС на получение санитарного паспорта для осуществления радиорелейной передачи сигнала, а уже 1 августа в АТН пришла проверка городской СЭС на предмет наличия у АТН этого санитарного паспорта.

По результатам этой проверки главный санитарный врач Харькова Ирина ЗУБКОВА вынесла постановление о прекращении работы станции в связи с отсутствием санитарного паспорта. Таким образом, телекомпания лишена возможности вещать с 6 августа. Кроме того, отмечается в письме, «проблемы у АТН неожиданно возникли» с харьковскими провайдерами «Датагрупп» и «Велтон. Телеком».

Обеспокоенность ситуацией выразил и независимый медиапрофсоюз Украины, который не исключила, что АТН «закрыт из-за недовольства этими средствами массовой информации со стороны Геннадия КЕРНЕСА, поскольку он неоднократно публично выражал возмущение критикой его деятельности в программах телекомпаний».

В свою очередь Харьковский городской председатель Г.КЕРНЕС отверг свою причастность к ситуации с прекращением вещания АТН.

В начале октября пресс-служба Президента Украины проинформировала, что на заседании Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ сообщил, что харьковская телекомпания АТН была отключена от эфира из-за неурегулированных проблем с санитарно-эпидемиологической службой Харькова.

16 ноября в Харькове возобновил вещание телеканал «Фора».