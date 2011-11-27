Власть и оппозиция отдельно чествовали жертв Голодомора

26 ноября в Харькове прошли мероприятия по чествованию памяти жертв Голодоморов в Украине, которые отдельно были организованы властью и оппозиционными силами края.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно сообщению сайта Харьковской облгосадминистрации, церемония чествования памяти жертв Голодомора при участии официальных лиц состоялась в городском парке Памяти. В ней приняли участие заместитель губернатора Евгений САВИН, первый заместитель председателя облсовета Елена ОЛЕШКО, заместитель мэра Харькова Светлана ГОРБУНОВА-РУБАН, генеральный консул России в Харькове Всеволод ФИЛИПП, представители общественных организаций, Украинского реестрового казачества, курсанты, школьники и жители области. Собравшиеся возложили цветы к памятным крестам и почтили память умерших минутой молчания.

Как отметил Е.САВИН, Голодомор 1932-1933 годов - это трагедия украинского народа, которую нужно помнить всегда. «Это большая скорбь нашего народа. Такие события не должны идти ни с памяти, ни с души жителей Украины», - сказал заместитель главы облгосадминистрации.

Во второй половине дня около 400 представителей молодежных и общественных организаций Харьковщины зажгли свечи на площади Розы Люксембург. Огромный крест из зажженных лампад призывал харьковчан всегда помнить о той беде, которая постигла нашу страну. В память о жертвах голода в Харькове состоялись панихиды, памятные уроки в школах и вузах, «круглые столы» и конференции. Память погибших чествовали возложениям цветов и минутой молчания, сообщает сайт ОГА.

В то же время, представители партий «Свобода», «Наша Украина», Народного руха Украины. Молодежного национального конгресса и других партий и общественных организаций Харьковщины отдельно провели шествие и митинг возле памятного Креста жертвам Голодоморов и политических репрессий, что в Молодежном парке Харькова. В 13.00 здесь состоялась панихида при участии духовенства Украинской автокефальной православной церкви.

Возложение цветов, горшков с пшеницей и зажигание свечей представителями национально-демократических сил также состоялось на Мемориальном комплексе жертвам Голодомора 1932-33 гг., что в предместье Харькова. С наступлением сумерек на центральной площади Харькова – площади Свободы состоялось зажигание символического креста памяти со свечей.