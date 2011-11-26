Тягнибок: три партии должны вместе идти на выборы
08:48, 26 ноября 2011Политика
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В том числе согласовать кандидатов
Партии "Батькивщина", "Фронт змін" и "Свобода" должны идти совместно на выборы в Верховную Раду.
Об этом заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в эфире Шустер Live.
"Есть три политические партии, которые реалистично могут преодолеть избирательный барьер: "Батькивщина", "Фронт змін" и "Свобода". Поэтому, я считаю, мы должны идти тремя колоннами", - уточнил он.
"Договориться не бороться с друг с другом, не критиковать. О совместной деятельности наших наблюдателей на выборах. О действиях юристов на случай фальсификаций", - добавил политик.
"Нам надо согласовать кандидатов на все 225 мажоритарных округов. Кандидат должен быть единый", - цитирует Украинская правда.
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