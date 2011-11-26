Тягнибок: три партии должны вместе идти на выборы

Партии "Батькивщина", "Фронт змін" и "Свобода" должны идти совместно на выборы в Верховную Раду.

Об этом заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в эфире Шустер Live.

"Есть три политические партии, которые реалистично могут преодолеть избирательный барьер: "Батькивщина", "Фронт змін" и "Свобода". Поэтому, я считаю, мы должны идти тремя колоннами", - уточнил он.

"Договориться не бороться с друг с другом, не критиковать. О совместной деятельности наших наблюдателей на выборах. О действиях юристов на случай фальсификаций", - добавил политик.

"Нам надо согласовать кандидатов на все 225 мажоритарных округов. Кандидат должен быть единый", - цитирует Украинская правда.