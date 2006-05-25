Депутаты приняли повестку дня первой сессии Верховной Рады
12:19, 25 мая 2006Политика
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Всего - 107 вопросов
Народные депутаты приняли повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины на период до формирования персонального состава парламентских комитетов.
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 439 депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.
В повестку дня первой сессии предлагается включить 107 вопросов, из них 45 – законопроекты, возвращенные с предложениями Президента Украины на доработку парламенту.
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