Народные депутаты приняли повестку дня первой сессии Верховной Рады Украины на период до формирования персонального состава парламентских комитетов.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 439 депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

В повестку дня первой сессии предлагается включить 107 вопросов, из них 45 – законопроекты, возвращенные с предложениями Президента Украины на доработку парламенту.