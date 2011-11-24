Фонд братьев Кличко реконструировал самую крупную спортшколу Севастополя

Фонд братьев Кличко реконструировал самую крупную детскую спортивную школу Севастополя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда, отметив, что эта детско-юношеская спортивная школа в № 2 в Севастополе стала шестым участником всеукраинского проекта Фонда братьев Кличко «Старт к успеху!».

По данным пресс-службы, официальное открытие обновленного заведения состоялось 23 ноября.

Севастопольская ДЮСШ №2, основанная в 1966 году, является не только самым крупным в городе спортивным учебным заведением, но и признана одной пяти лучших спортивных школ Украины. Совершенствовать ее материально-техническую базу силами местной власти не было возможности, поэтому помещение школы достраивали и поддерживали в рабочем состоянии сами сотрудники школы. Сейчас воспитанниками ДЮСШ являются более 700 детей, которые занимаются в секциях баскетбола, художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение лета Фонд братьев Кличко профинансировал ремонт помещения школы и оснастил ее новыми спортивными снарядами (в частности, акробатическими дорожками, матами, шведскими стенками, хореографическими станками).

Расходы Фонда на реконструкцию севастопольской школы превысили 1 млн. 600 тыс. грн. и стали наибольшим капиталовложением в развитие школы за все годы ее существования.

«К реализации проекта «Старт к успеху» мы шли долго, и именно желание возродить работу детских спортивных школ в Украине вдохновило нас на проведение благотворительного аукциона в прошлом году. Рады, что помогли возобновить полноценную работу шести учебных спортивных заведений, которые воспитали не одно поколение чемпионов. Благодаря программе «Старт к успеху!» более четырех тысяч детей теперь могут в достойных условиях заниматься футболом, баскетболом, дзюдо, легкой атлетикой, теннисом, плаванием. Пусть не все дети станут чемпионами, но все они откроют для себя спорт как инструмент достижения жизненного успеха!», – отметила во время церемонии открытия исполнительный директор Фонда братьев Кличко Анна СТАРОСТЕНКО.

Приветствие юным спортсменам передали и основатели Фонда – Виталий и Владимир КЛИЧКО. «Этот проект – возможность забрать детей с улицы, дать им шанс на новое будущее, раскрыть их спортивные таланты. По собственному опыту знаю – как это важно иметь поддержку на старте, и очень благодарен своим учителям и тренерам, которые когда-то поверили в меня и дали шанс реализовать свою мечту. Поэтому, надеюсь, мечты тех детишек, которые начнут заниматься в обновленных ДЮСШ, тоже исполнятся», – говорится в приветствии Виталия КЛИЧКО.

Как сообщалось, в рамках проекта «Старт к успеху!» Фонд братьев Кличко отремонтировал шесть ДЮСШ – в Киеве, Горловке, Каменец-Подольском, Хотине, Северодонецке и Севастополе.