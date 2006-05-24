Беларусь может присоединиться к ОДЭР-ГУАМ

Беларусь может присоединиться к «Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ» (ОДЭР-ГУАМ) только после демократических преобразований в стране.

Такое мнение высказал лидер объединенных демократических сил Беларуси Александр МИЛИНКЕВИЧ в эксклюзивном комментарии агентству УНИАН сегодня по телефону.

«Преобразование ГУАМ в «Организацию за демократию и экономическое развитие – ГУАМ» свидетельствует о желании стран активизировать региональное сотрудничество, но не ограничиваться им. Кроме того, Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова заявили о намерении использовать полезный взаимный опыт. Это позитивно», - сказал А.МИЛИНКЕВИЧ.

По его мнению, членство Беларуси в ОДЭР возможно только в результате смены руководства страны и подтверждения демократического выбора развития государства. «Сегодняшнее руководство страны изолировало себя, как от стран-соседей, так и от стран-участниц Евросоюза. При демократических преобразованиях Беларусь вынуждена будет выстраивать заново сотрудничество с международными организациями», - добавил лидер объединенных демократических сил.

В свою очередь, экс-руководитель избирательного штаба кандидата в президенты А.МИЛИНКЕВИЧА, лидер Партии коммунистов Белорусской Сергей КАЛЯКИН считает, что присоединение Беларуси к ОДЭР-ГУАМ возможно в том случае, если эта организация докажет эффективность своей деятельности и независимо от того, кто руководит белорусским государством. «Если ГУАМ докажет свою целесообразность, то присоединение Беларуси возможно. И здесь дело не в том, кто руководит государством. Пока ГУАМ является только политической декларацией», - сказал С.КАЛЯКИН.

Лидер белорусских коммунистов также считает необоснованным «создание новомодных международных организаций». «Международная организация нужна для отстаивания национальных интересов государства и своих субъектов хозяйствования. Только получение экономической выгоды может стать стимулом для членства в той или иной международной организации», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, на пленарном заседании саммита ГУАМ 23 мая президенты Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы подписали декларацию о создании «Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ», устав организации, а также совместную декларацию глав государств организаций по вопросам урегулирования конфликтов.