Власть передумала - склоны Днепра застроят?

Новый Генеральный план Киева до 2025 года позволит застройку склонов Днепра вдоль всего Набережного шоссе (от моста им. Патона до Почтовой площади).

Об этом заявил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.БРИГИНЦА, об этом стало известно в ходе обсуждения Историко-архитектурного опорного плана Киева, который является составляющей Генерального плана до 2025 года, на Консультативном совете Главного управления охраны культурного наследия исполнительного органа Киевсовета (КГГА).

«Среди других проблемных мест нового Генплана наибольшее возмущение киевлян, я думаю, вызовет запланированная застройка ландшафтной жемчужины города - склонов набережной Днепра, которой так гордятся киевляне», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат напомнил, как резонансно новая власть разрушила на набережной Днепра ресторан-долгострой неподалеку от монумента Основателям Киева, объясняя, что Набережная не должна застраиваться.

«Минул лишь год - и власть передумала, а все потому, что она не способна сопротивляться финансовому давлению потенциальных застройщиков», - подытожил А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщалось, новый Генплан Киева до 2025 года планируют принять до конца 2011 года.