Томенко возмущает реклама водки «Украинка»

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что власть подыгрывает неправильному туристическому образу Украины в мире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал в эфире «5 канала», говоря о стратегии развития туризма в Украине

По словам Н.ТОМЕНКО, власть так и не смогла переломить общую тенденцию восприятия Украины в мире. Более того, считает он, к традиционно негативному имиджу, связанному с социально-экономическими и политическими неурядицами, судебными процессами против оппозиции и тому подобное, добавились новые нюансы.

«К сожалению, прямо или опосредствовано власть подыгрывает неадекватному образу Украины, к которому добавляются две характеристики: характеристика государства с возможностью когда угодно дешево купить спиртное и с очень «демократическими» женщинами», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что об этом говорят и руководители государства, презентуя Украину, этим злоупотребляет и множество СМИ. Как пример Н.ТОМЕНКО назвал незаконное (размещенное с нарушением закона о рекламе) рекламирование водки «Украинка». По мнению политика, это является не только незаконным, но и аморальным, поскольку, кроме использования слова «украинка», в рекламе водки используют образ украинской женщины, одетой в национальный костюм. Вице-спикер заметил, что тяжело себе представить, чтобы в цивилизованной стране на «главном» канале рекламировался водочный напиток с названием, например, «француженка», «итальянка» или «американка».

Н.ТОМЕНКО убежден, что для того, чтобы быть цивилизованной страной в туристическом смысле, нужно полностью изменить акценты туристического продвижения Украины, которыми должны стать исторические, архитектурные, природные красоты и комфорт, безопасность и качество услуг для среднестатистического туриста из Украины и из-за границы.