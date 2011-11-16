Коморовский обсудил с Януковичем два вопроса

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ обсудил с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вопрос евроинтеграции Украины и дело бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Б.КОМОРОВСКИЙ сообщил польским СМИ, комментируя встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась 15 ноября во Вроцлаве.

В то же время представитель канцелярии Б.КОМОРОВСКОГО сказала агентству, что встреча состоялась после трехсторонней встречи президентов Польши, Украины и Германии, но не предоставила деталей встречи. Пресс-служба Президента Польши в коротком сообщении также не предоставила никакой дополнительной информации о встрече Б.КОМОРОВСКОГО и В.ЯНУКОВИЧА.

По данным польских СМИ, которым Б.КОМОРОВСКИЙ вчера поздним вечером дал комментарии, он обсуждал с В.ЯНУКОВИЧЕМ вопрос европейской интеграции Украины и дело осужденной к семи годам заключения экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

"Здесь нет смысла себя обманывать, есть проблемы и трудности, но также есть большие достижения. Есть согласованный договор о свободной торговле, есть декларация об ассоциации", - сказал Президент Польши, слова которого цитирует TVN24.

Он заверил, что Польша, которая надеется на парафирование соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС до конца этого года будет поддерживать Украину на пути евроинтеграции.

В то же время Б.КОМОРОВСКИЙ напомнил, что украинская власть уголовным преследованием Ю.ТИМОШЕНКО нарушает принятые на Западе стандарты.

"Процесс бывшего премьера Юлии ТИМОШЕНКО воспринимается во многих государствах ЕС как сигнал, что Украина должна преодолеть трудности со стандартами, которые необходимы для сближения с западным миром", - сказал глава Польского государства.

Как сообщал УНИАН, канцелярия Президента Польши накануне вчерашнего визита В.ЯНУКОВИЧА сообщала лишь о запланированной трехсторонней встрече при участии Президента Германии Кристиана ВУЛЬФА, которая должна была состояться после участия глав государств в торжествах по случаю 200-летия Вроцлавского университета.

Справка УНИАН. Представители Евросоюза и Украины в конце прошлой недели заявили о завершении переговоров относительно заключения соглашения об ассоциации с Украиной, которым предусмотрено создание зоны свободной торговли, отметив, что единственным спорным пунктом остался пункт о предоставлении украинцам "европейской перспективы".

Ранее представители ЕС неоднократно призывали Киев освободить арестованную в начале августа этого года Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку считают ее дело "политически мотивированным" и связывают парафирование соглашения об ассоциации до конца этого года с тем, освободят ли ее.

Вчера, 15 ноября, Верховная Рада Украины отказалась принять изменения в Уголовный кодекс, которыми отменяется уголовная ответственность «за превышение власти или служебных полномочий», в которых обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО.