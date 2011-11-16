Польские СМИ: Янукович играет делом Тимошенко с ЕС

Европейский Союз из-за нерешенного дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО может отменить запланированный на декабрь этого года саммит с Украиной, на котором ранее планировалось парафировать договор об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет обозреватель польской Gazeta Wyborcza Вацлав РАДЗИВИНОВИЧ, комментируя вчерашний отказ Верховной Рады Украины декриминализовать статью Уголовного кодекса, по которой в начале октября к 7 годам лишения свободы осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Журналист, который работает специальным корреспондентом газеты в Москве, выразил мнение, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ "играет делом ТИМОШЕНКО с ЕС".

Он заметил, что советник Президента Украины Анна ГЕРМАН российской "Независимой газете" объясняла вчерашнее решение депутатов пропрезидентской Партии регионов не поддержать декриминализацию их независимостью от главы государства.

"Это звучит несерьезно, потому что группировка не один раз доказывала, что очень дисциплинировано и тщательно выполняет приказы, которые получает от ЯНУКОВИЧА", - отмечает издание.

Автор напомнил, что Евросоюз связывает запланированное парафирование договора об ассоциации с Украиной с освобождением самого популярного сейчас украинского оппозиционного политика и главного конкурента "регионалов" на ближайших парламентских выборах 2012 года.

"Однако все указывает на то, что ЯНУКОВИЧ по делу ТИМОШЕНКО крутит", - пишет В.РАДЗИВИНОВИЧ.