Тигипко возьмется за оффшоры

Средства от налогообложения операций с оффшорами и «налога на роскошь» Кабмин планирует направить в Пенсионный фонд.

Об этом вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил в эфире «5-го канала», сообщает «Украинская правда».

"На следующей неделе я опубликую на сайте закон по классическим оффшорным зонам. Где мы жестко покажем механизмы, которые практически запечатают, что называется, эти зоны, и все операции с ними будут облагаться налогом в тех же размерах, что и все другие операции по Украине", - сказал он.

"Туда не попадут некоторые конторы Швейцарии, туда не попадет Кипр, туда не попадет , скажем, тот же Люксембург", - уточнил вице-премьер.

"Кипр - страна Европейского Союза, и мы не можем отнестись так очень жестко к ней, к сожалению. Но есть еще около 30 оффшорных зон. И там, по нашим расчетам, где-то под 2 миллиарда мы можем найти", - заявил С.ТИГИПКО. (Больше всего инвестиций из Украины было направлено в оффшорный Кипр - 6,353 млрд. долларов, или 92,6% от общего объема).

Он уточнил, что средства от налогообложения оффшорных зон предусматривается направлять в Пенсионный фонд.

Также С.ТИГИПКО предлагает направлять в Пенсионный фонд средства, полученные от «налога на роскошь».

"Мы действительно предложили облагать налогом много чего. И автомобили, и дорогие мотоциклы, и самолеты, вертолеты, дорогую одежду, дорогие часы, квартиры, землю и т.д. Но сделали это, пока еще, чтобы начать тему. Месяц мы это будем обсуждать", - уточнил он.

"Нам не хватает 6 миллиардов 600 миллионов. Где это взять? Перераспределением у кого-то забрать? Невозможно. Нагружать малый и средний бизнес? Тоже нельзя. Нам нужно искать другие резервы", - добавил С.ТИГИПКО.

"По данному закону мы около 800 миллионов, по налогообложению богатых, находим. Еще около двух миллиардов найдем по налогообложению оффшорных зон. Вот такими решениями, думаю, что мы найдем те деньги, которые нам нужны", - заявил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября С.ТИГИПКО заявил, что правительство подготовило законопроекты о налогообложении сделок, которые осуществляются через оффшорные зоны, и об изменении льгот для народных депутатов и высокопоставленных должностных лиц.

"На следующей неделе я подам законопроект о налогообложении классических оффшорных зон. И это, я думаю, быстро можно будет принять. Сейчас подготовлен проект - нужно изменить социальные льготы для народных депутатов, Кабинета министров, Администрации Президента и т.д. На следующей неделе мы сделаем", - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что подготовлен законопроект о введении налога «на богатство».