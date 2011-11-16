Власенко: Янукович обманул ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обманул ЕС, дав команду парламенту не декриминализировать статью 365 Уголовного кодекса, по которой экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приговорена к семи годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам возле Киевского СИЗО заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО: «Стало абсолютно очевидным, что Президент ЯНУКОВИЧ все-таки обманул руководство ЕС и дал команду не голосовать за декриминализацию «статьи ТИМОШЕНКО».

Он напомнил, что защита экс-премьера всегда отстаивала позицию, что Ю.ТИМОШЕНКО не совершала преступления, а потому декриминализация - «это был юридический выход из той политической ситуации, в которую себя загнала власть, и не более того».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины не поддержала поправку к президентскому законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» об исключении из Уголовного кодекса статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), по которой бывшая премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приговорена к семи годам лишения свободы. За данную поправку проголосовали только 157 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.