«Свобода» требует отставки губернатора

Свыше 50 активистов ВО "Свобода" пикетировали Ровенскую облгосадминистрацию, требуя освобождения от должности ее главы Василия БЕРТАША.

Как передает корреспондент УНИАН, они заявили, что к такому шагу их вынудил инцидент с поджогом автомобиля руководителя Ровенской городской организации «Свободы», депутата городского совета Алексея БУЧИНСКОГО 11 ноября в центре Ровно. Тогда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на автомобиль. Всю вину за инцидент и промедление с расследованием ВО «Свобода» возлагает на местную власть во главе с губернатором.

Митинг под стенами ОГА длился почти час. За это время к его участникам никто из руководителей области не вышел.

«Мы передадим наше обращение Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, чтобы он провел соответствующие кадровые изменения в Ровенской области», - заявил журналистам руководитель облорганизации ВО «Свобода», депутат облсовета Олег ОСУХОВСКИЙ.

Глава облгосадминистрации В.БЕРТАШ прокомментировал ситуацию Ровенскому информационному порталу OGO.ua: «Я не могу сам себя уволить, это может сделать тот, кто назначил - Президент Украины. Хотя, думаю, реальная цель этого мероприятия - не мое освобождение, а будущие выборы в Верховную Раду. Поскольку намного легче добывать рейтинг и голоса избирателей криками «ганьба» и лозунгами, чем строить школы, ремонтировать дороги и создавать рабочие места для людей».