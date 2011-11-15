Янукович путается, когда говорит о Тимошенко?

Датский Хельсинкский комитет по правам человека считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своих публичных заявлениях о преступлениях экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО путает подозрения с установлением судом вины лица.Об этом говорится в предварительном докладе комитета, переданном агентству УНИАН.

В комитете напоминают, что в интервью немецкой газете “Франкфуртер Альгемайне Цайтунг” от 18 октября В.ЯНУКОВИЧ сообщил об основаниях новых уголовных дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО: “Существует два решения суда - американского и российского, в которых детально зафиксировано, в чем она виновата. Если уже в Америке состоялся процесс, на котором ЛАЗАРЕНКО был осужден к сроку за решеткой..., если в России состоялся судебный процесс, на котором генерал-полковник ОЛИЙНЫК был осужден к шести годам заключения: к этим преступлениям была непосредственно причастна ТИМОШЕНКО – особенно к случаям, касающихся сотрудников российского Министерства обороны. В Украине не платились налоги, хотя газ продавался на украинской территории”.

В комитете убеждены, что “утверждения Президента, однако, строятся исключительно на подозрениях и не поддерживаются решениями независимого суда, поскольку приговор экс-премьеру Украины Павлу ЛАЗАРЕНКО, вынесенный в США, не имеет никакого отношения к делу корпорации «Единые энергетические системы Украины»; бывший начальник Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны РФ генерал ОЛИЙНЫК 26 ноября 2003 года был оправдан Президиумом Верховного Суда России, а сама госпожа ТИМОШЕНКО никогда не была осуждена в ни одной из этих двух стран. Якобы уклонение от уплаты налогов лежит в основе одного из возобновленных дел, но она также не была за это осуждена”.

“Таким образом, в своих заявлениях Президент нарушает презумпцию невиновности”, – говорится в докладе.