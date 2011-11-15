ВР начала рассмотрение декриминализации
11:21, 15 ноября 2011Политика
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Во втором чтении
Верховная Рада Украины начала рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».
Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».
Фракции оппозиции предлагают внести поправки в этот законопроект, касающиеся декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.
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