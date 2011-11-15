Королевская: чиновники собираются залезть в постель к матерям-одиночкам

Непрямые методы оценки доходов граждан, которые вводит Кабинет министров Украины для одиноких матерей – это возврат к тоталитарной практике Советского Союза.

Об этом заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ – «Батькивщина»), глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя заявление вице-премьер-министра – министра соцполитики Сергея ТИГИПКО о том, что с 1 декабря на всю страну будет распространен эксперимент по непрямой оценке доходов граждан, претендующих на социальную помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, она отметила, что Кабинет министров всеми силами стремится сократить льготы малоимущим, объясняя это нехваткой средств в государственном бюджете. «Чиновники выбирают самых беззащитных жертв – одиноких женщин с маленькими детьми, которых некому защитить. Именно на них правительство хочет распространить незаконную слежку», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, Кабинету министров следовало бы начать с установления контроля за чиновниками-коррупционерами. «Именно в их карманы утекают бюджетные средства, которых сегодня не хватает на выплаты льгот. Кабмин должен контролировать не качество ремонта в квартире, наличие велосипеда или стиральной машины у матери-одиночки, а спросить у чиновника высшего и среднего звена, у работников правоохранительных и контролирующих органов: откуда при зарплате в несколько тысяч гривень у него средства на автомобиль стоимостью в десятки тысяч долларов?, – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Стране нужна система борьбы с коррупцией, а не антинародная схема слежки».

Она считает, что такими решениями правительство обрекает одиноких матерей на общественную изоляцию. «Они будут вынуждены прятаться от соседей, скрывать свою личную жизнь. Шансы одиноких женщин создать новую полноценную семью при таком раскладе выглядят минимальными. Это очень опасная демографическая тенденция, учитывая, что за 20 лет количество детей, рожденных незамужними женщинами, возросло в 2 раза – с 11 до 22%», - заявляет Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сначала правительство залезло в карманы граждан Украины, теперь чиновники собираются залезть в постель к матерям-одиночкам. С.ТИГИПКО хочет создать в Украине общество «стукачей», в котором соседи ненавидят друг друга, а чиновники будут пользоваться этой разобщенностью. Непрямые методы оценки доходов граждан, которые собирается вводить Кабмин для одиноких матерей, – это возврат к тоталитарной практике Советского Союза», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщалось, правительство пересматривает подход к предоставлению государственной социальной помощи. Вице-премьер-министр – министр соцполитики С.ТИГИПКО на расширенном заседании правительства пояснил, что с 1 декабря на всю страну будет распространен эксперимент по непрямой оценке доходов граждан, претендующих на соцпомощь. Этот метод с апреля применяется в трех областях - Волынской, Кировоградской и Черниговской.

Согласно законодательству, мать-одиночка или женщина, воспитывающая ребенка до трех лет, может претендовать на гарантированный уровень защиты в размере 30% от прожиточного минимума (ПМ) или получать всю сумму в размере ПМ, когда уровень дохода на одного члена семьи не превышает 50% минимума. Эксперимент предусматривает оценку доходов и расходов с тем, чтобы «индивидуально оценить достаток каждой матери».

С апреля 2011 года «непрямыми методами» проверяли обоснованность социальных выплат матерям-одиночкам в Волынской, Кировоградской и Черниговской областях. Закон им гарантирует ежемесячную выплату 30% от прожиточного минимума (с 1 декабря – 953 грн.).

По мнению чиновников правительства, лишь каждая четвертая мать-одиночка действительно нуждается, а реальные доходы остальных трех вполне позволяют им обходиться без помощи государства. Об этом якобы свидетельствуют результаты эксперимента в трех областях Украины.