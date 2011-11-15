Королевская: есть простой и быстрый путь освободить Тимошенко

Самая главная задача оппозиционных парламентских сил на завтрашний день – добиться декриминализации статьи, по которой была осуждена лидер украинской оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батькивщина), глава парламентского Комитета по регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на брифинге по результатам заседания согласительного совета ВР.

«Это самый простой и быстрый путь для того, чтобы наш лидер Ю.ТИМОШЕНКО оказалась на свободе. Наша задача – опасную статью сделать безопасной», – отметила она.

Народный депутат также добавила, что оппозиционные депутаты получают информацию о состоянии здоровья лидера украинской оппозиции только от ее дочери Евгении КАРР и адвокатов.

«Нам без нее очень тяжело. Единственная сила, которая нас объединяет – это она. Юлия Владимировна показывает пример всем нам: не сдаваться, не ломаться, не поддаваться. Этот пример является для нас жизнеутверждающим», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

На прошлой неделе Н.КОРОЛЕВСКАЯ подала иск против судьи Печерского райсуда Родиона КИРЕЕВА, отказавшего ей в посещении лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО в Лукьяновском СИЗО.

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 15 ноября первым вопросом рассмотрит законопроект о декриминализации статей Уголовного кодекса, по которым судят лидеров оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Соответствующее решение было принято вчера на заседании Согласительного совета.