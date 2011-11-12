Госминистр ФРГ не смогла попасть к Тимошенко

Государственный министр Федеративной Республики Германия Корнелия ПИПЕР заявляет, что криминальное преследование экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО негативно влияет на международный имидж Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала вчера на пресс-конференции в Киеве.

«Процесс над Юлией ТИМОШЕНКО бросает негативный свет на имидж Украины», - сказала К.ПИПЕР.

По ее словам, федеральное правительство Германии внимательно следит за происходящими сейчас в Украине процессами против представителей предыдущего правительства.

К.ПИПЕР сообщила, что провела встречу с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Ниной КАРПАЧЕВОЙ. «Госпожа КАРПАЧЕВА подтвердила мне, что условия заключения Юлии ТИМОШЕНКО с самого начала были достаточно плохими. Она также подтвердила то, чего мы опасались, то есть констатировала факты нарушения прав заключенных в местах лишения свободы», - сказала К.ПИПЕР.

Она отметила, что федеральное правительство Германии и страны-члены ЕС ожидают от Украины соблюдения демократических принципов. «В правовом государстве всегда действует принцип презумпции невиновности, и до тех пор, пока нет действующего решения суда, человек не должен быть лишен свободы или находиться за решеткой», - сказала К.ПИПЕР, обратив внимание на то, что адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО подали апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о лишении экс-премьера свободы.

По словам К.ПИПЕР, если речь идет о высокопоставленных должностных лицах и известных лицах – членах бывшего правительства, то даже если они лишены свободы, нельзя нарушать их права на свидание. В связи с этим К.ПИПЕР сообщила, что хотела посетить Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО, однако ей было отказано в предоставлении соответствующего разрешения. «Я сегодня пыталась получить право на посещение госпожи ТИМОШЕНКО, и посольство сделало все возможное для этого по моей просьбе, но, как мне сообщили, компетентный судья отказал мне», - добавила К.ПИПЕР.

Она отметила, что ФРГ ожидает от украинской власти, что она будет предпринимать больше усилий по защите прав человека и соблюдению принципов правового государства. «Если этого не будет, то это может иметь последствия как для заключения соглашения об ассоциации, так и саммита в декабре», - добавила министр.

При этом К.ПИПЕР сообщила, что правительство Германии заинтересовано в заключении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Мы надеемся, что диалог с Украиной будет продолжен, что вскоре мы получим четкие сигналы в этом направлении от украинской власти и от украинского парламента. Таким сигналом могло бы быть освобождение всех политических узников. Они лишены свободы согласно законам, существующим в Украине, но известно, что законы можно изменить в том случае, если они не соответствуют современным условиям», - сказала она.