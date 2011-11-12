Украина может получить доступ к российскому газопроводу

Украина и Россия через полгода после начала действия зоны свободной торговли СНГ приступят к подготовке соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое должно открыть Украине доступ к российской трубе для поставок газа из Туркменистана.

Это определено ст. 7 «Свобода транзита» Договора о ЗСТ СНГ, опубликованном на сайте правительства.

«Заинтересованные Стороны вступят в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершат такие переговоры в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего Договора», говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 23 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что Киев договорился с Москвой о получении доступа к российскому газопроводу для транспортировки в Украину газа из Туркменистана.

«Впервые мы договорились и зафиксировали в договоре (о ЗСТ СНГ – УНИАН), что в течение 6 месяцев после вступления договора в силу мы заключаем соглашение об условиях транзита по трубопроводному транспорту», - заявил Н.АЗАРОВ.