В Европе заявляют, что путь к ратификации Соглашения с Украиной открыт

Еврокомиссия заявляет, что путь к ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной - открыт.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Питер СТАНО по завершению 21-го пленарного раунда переговоров между ЕС и Украиной в Брюсселе.

«ЕС приветствует очень значительный прогресс, достигнутый в ходе сегодняшнего раунда, после чего лишь один вопрос из текста Соглашения остается открытым для решения на высшем политическом уровне», - заявил представитель Еврокомиссии.

«Больше никаких пленарных раундов не запланировано. Однако контакты между переговорщиками будут продолжаться», - добавил П.СТАНО.

Он также отметил, что ЕС ожидает «финализации» Соглашения, как только политическая ситуация в Украине будет благоприятной.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является частью Соглашения, - в 2008 году. Стороны планировали завершить переговоры о Соглашении до конца этого года и парафировать его на саммите Украина-ЕС в декабре в Киеве.

Сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что текст договора о создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом практически готов, а текст Соглашения об ассоциации - согласован.

По его словам, Украина на переговорах с ЕС согласилась на все разумные компромиссы.

Вместе с тем, премьер отметил, что этот договор не устраивает полностью обе стороны. Однако, по словам Н.АЗАРОВА, плюсов в нем гораздо больше, и в исторической перспективе он сыграет большую роль.

Также он сообщил, что отработка текста Соглашения о политической ассоциации практически завершена. Н.АЗАРОВ отметил, что между Украиной и Европейским Союзом остался только один несогласованный пункт: украинская сторона настаивает на упоминании в тексте Соглашения о перспективе членства в ЕС. По словам главы правительства, Евросоюз предлагает другую формулировку по этому вопросу, однако Н.АЗАРОВ не уточнил, какую именно.

Украину ждет длительный период по развитию и выполнению взятых на себя обязательств, подытожил премьер.