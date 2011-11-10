Азарова просят игнорировать соглашение о «едином подходе» к архивам СССР

Историки призывают власть не допустить реализации положений соглашения между странами СНГ, которое обязывает страны-участницы согласовывать политику рассекречивания бывших советских архивов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре исследований освободительного движения.

По данным Центра, аналогичную обеспокоенность выражают российские историки, которые призывают украинских коллег не допустить присоединения официального Киева к «архивному» соглашению в рамках СНГ.

Согласно сообщению, в октябре на саммите СНГ в Санкт-Петербурге подписано соглашение об обязательстве стран-участников согласовывать политику рассекречивания бывших советских архивов. До сих пор каждая страна СНГ сама могла определять, сколько правды о советской власти должны знать ее граждане. Согласно новому договору, без согласия стран-партнеров рассекречивать советские архивы будет невозможно. Такой шаг объяснили «обеспечением национальной безопасности каждого из государств - участников СНГ» и «формированием единых подходов к пересмотру секретных сведений, засекреченных в период существования СССР». В настоящее время официальный текст соглашения не доступен и официальных комментариев нет.

Комментируя этот факт, российский историк, исследователь советских органов безопасности Никита ПЕТРОВ отметил, что «это соглашение является желанием Москвы навязать другим странам СНГ свои подходы к советским архивам». «Единый подход в данном случае — это российский подход. Не дай Бог, в республиках рассекретят какие-либо документы без согласия Москвы», - сказал он. По словам Н.ПЕТРОВА, в первую очередь, речь идет о свидетельствах массовых репрессий в СССР. По мнению научного работника, «единый подход» к советским архивам стал особенно принципиальным для Москвы после того, как Украина начала кампанию по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. «Если Украина подпишет этот документ, ей придется закрыть доступ даже к уже обнародованным документам, в частности, и о Голодоморе», — сказал он.

Участниками соглашения кроме России является также Беларусь, Армения, Таджикистан и Узбекистан, соглашение открыто для присоединения.

Центр исследований освободительного движения направил запрос премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой обнародовать содержание соглашения и подтвердить намерение или факт его подписания.

Со своей стороны, историк, председатель ученого совета Центра исследований освободительного движения Владимир ВЯТРОВИЧ отметил, что за последние два года архивом СБУ не обнародована ни одна информация о том, рассекречены ли какие-то новые документы, и введены ли они в существующую электронную базу данных. “В архиве СБУ фактически расформирован научный отдел – увольняют людей, которые систематически изучали рассекреченные документы», - сказал историк, добавив, что все чаще исследователям отказывают в доступе к архивным документам бывшего СССР.

Исследователи выражают опасение, что архивы силовых ведомств всех постсоветских стран, за исключением Прибалтики, постепенно будут закрыты для научной работы.