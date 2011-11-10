Попов пообещал археологам сохранить уникальность Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов встретился с учеными Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в ходе беседы с археологами Александр Попов поблагодарил ученых за весомый вклад в сохранение исторического лица города и выразил уверенность, что сотрудничество ученых и власти города продолжится.

Глава КГГА призвал ученых к совместной работе над Генеральным планом города и попросил их провести независимую профессиональную экспертизу раздела, посвященного сохранению и охране историко-культурного наследия Киева.

«Проект Генерального плана, предложенный к обсуждению киевлянам, содержит подробный перечень мер, которые город будет принимать для сохранения памятников истории. Наша общая задача, долг перед потомками - сохранить историческую, архитектурную уникальность города. Мы будем вам очень благодарны, если вы присоединитесь к работе над этим документом и проведете независимую профессиональную экспертизу раздела Генерального плана, посвященного сохранению и охране историко-культурного наследия », - предложил Александр Попов.