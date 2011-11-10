Оппозиция хочет получить ответ от большинства до 14 часов 14 ноября

Оппозиционные депутаты, которые входят в состав временной следственной комиссии по подготовке закона о выборах, требуют от депутатов большинства до 14 ноября определить в качестве базового законопроекта документ, разработанный рабочей группой под председательством министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА и доработанный с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВСК по подготовке закона о выборах народный депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракция НУ-НС).

«Было принято решение до 14 часов понедельника (14 ноября) получить от представителей фракций большинства ответы относительно наших вопросов, которые мы сегодня озвучили перед ними во время работы ВСК», - сказал Р.КНЯЗЕВИЧ. По его словам, одновременно депутаты оппозиционных фракций нарабатывают конкретные изменения к этому законопроекту. «Если будут положительно все вопросы учтены, в первую очередь речь идет о процедурных вопросах, то нам, конечно, не нужно очень много времени для того, чтобы эти вещи в виде конкретных норм и конкретного законопроекта наработать. Я думаю, что для этого достаточно день-два», - добавил он.

«Другое дело – есть еще вопросы политического характера, но я понимаю, что это вопросы, которые будут решаться на высшем политическом уровне, я не исключаю, что эти вопросы, которые могут быть решены в конце работы комиссии, а до этого времени мы можем наработать те процедурные моменты без которых мы дальше не считаем возможным работать над законопроектом вообще», - подчеркнул Р.КНЯЗЕВИЧ.

В частности председатель ВСК уточнил, что речь идет о трех блоках вопросов, которые должны быть учтены при подготовке законопроекта о выборах: блок политических вопросов, блок вопросов относительно обеспечения демократичности избирательного процесса и блок вопросов относительно формирования избирательных комиссий и отказ от каких-либо причин для отмены регистрации кандидатов, за исключением несоответствия требованиям, установленным Конституцией Украины.

По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, оппозиция может поддержать переход на смешанную систему выборов при условии, что 300 депутатов будут избираться по пропорциональной системе, а 150 депутатов – по мажоритарной.

Кроме того, оппозиция настаивает на обеспечении участия в выборах избирательных блоков политических партий. Кроме того, оппозиция предлагает сохранить одинаковый избирательный барьер для политических партий и избирательных блоков. «Предлагается снижение проходного барьера, начиная с 1%», - уточнил председатель ВСК.

Р.КНЯЗЕВИЧ также добавил, что согласно директивам, предоставленным руководителями оппозиционных фракций членам ВСК от НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина», предлагается запретить образование временных заграничных избирательных участков с помещением для голосования вне границ дипломатических учреждений Украины и воинских частей, дислоцированных за пределами страны.

Оппозиция также настаивает на предоставлении Центральной избирательной комиссии исключительного права регистрировать кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах, что по их мнению обеспечит одинаковые сроки регистрации кандидатов в одномандатных округах и общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Оппозиция также требует законодательного обеспечения финансирования из госбюджета предвыборной агитации кандидатов в части права на пропорциональные выступления на общегосударственных (по 60 минут) и региональных (по 20 минут) телеканалах и радио, а также соответствующие размеры площадей в печатных СМИ.

Кроме того, оппозиционные фракции также требуют предусмотреть в законопроекте норму о возможности обжалования результатов выборов или признания голосования недействительным в одномандатном округе на протяжении 5 дней.

Оппозиция также настаивает на сохранении в законопроекте норм, которые предусматривают принятие решения избирательной комиссии большинством от ее состава, механизмы контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также обязательное включение в состав окружных и участковых избирательных комиссий по одному представителю от фракций текущего созыва Верховной Рады.