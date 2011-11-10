У Могилева был разговор с Джемилевым

9 ноября состоялась рабочая встреча председателя Совета министров Крыма Анатолия МОГИЛЕВА и главы Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы ДЖЕМИЛЕВА. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных для Крыма вопросов, в решении которых необходимы скоординированные действия, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления информационной политики Совета министров АР Крым.

Председатель Совета министров АРК отметил важность постоянного диалога органов власти со всеми субъектами общественно-политической жизни полуострова.

«Крым – многонационален, и стабильность на полуострове во многом зависит от межнационального согласия. Наша задача его укрепить, а сделать это можно в открытом и конструктивном диалоге», - отметил А.МОГИЛЕВ.

В свою очередь М.ДЖЕМИЛЕВ изложил позицию Меджлиса по ряду актуальных крымских проблем, включая вопросы межконфессиональных отношений и справедливого наделения жителей Крыма земельными участками.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы межнациональных отношений в автономии. Стороны поддержали продолжение диалога власти с представителями всех политических сил и общественных организаций, что позволит оптимизировать решение актуальных проблем крымчан и обеспечит гражданское согласие в автономии.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 7 ноября 2011 года дал согласие на назначение председателем Совмина АРК А.МОГИЛЕВА, освободив его от должности министра внутренних дел, которую тот занимал с марта прошлого года.

Верховная Рада Крыма 8 ноября утвердила А.МОГИЛЕВА в должности премьера АРК.