МИД: не так важно, когда Янукович поедет в Брюссель

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что главным в вопросе подписания соглашения с Европейским Союзом является не дата визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель, а согласование документа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге.

«За последние полтора года были очень много визитов в Брюссель. Так же, как было немало визитов представителей Евросоюза и ведущих столиц государств – членов Евросоюза в Киев. Вопрос - не в конкретном визите. Вопрос в том, насколько мы сейчас, в это ограниченное время, сможем отработать те принципиально важные элементы Соглашения об ассоциации, что является основным содержанием нынешнего нашего общения между Украиной и ЕС», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что осталось немного времени до проведения саммита Украина-ЕС в Киеве, и украинский МИД исходит из того, что необходимо еще много поработать, чтобы этот саммит прошел успешно.