Договоры аренды с продажей признают недействительными

Договоры аренды, в которых прописана последующая продажа земель, станут недействительными в этой части. Об этом в интервью газете «Комментарии» (№42 за 4 ноября 2011 года) рассказал председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО.

По его словам, Президент Украины, в частности, поставил перед Генеральной прокуратурой задачу – обнаружить случаи продажи земли во время действия моратория, и десятки, а то и сотни тысяч земельных участков, которые были присвоены таким образом, вернуть крестьянам.

«Я встречался с руководителями крупных агрохолдингов, они – за установление нижнего порога стоимости земли на уровне нормативно-денежной оценки, сейчас это около 11,9 тыс. грн., - сказал С.ТИМЧЕНКО. - Они понимают, что выкупить землю как юрлицо не могут, как иностранная компания – тоже, только как физлицо. Купит олигарх свои 500 га, и что дальше? До сотен тысяч гектаров, которые сегодня у них в аренде, очень далеко».