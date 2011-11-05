Кабмин поделил афганцев и чернобыльцев на "правильных" и "неправильных"

В правительстве заявляют, что представители общественных организаций афганцев и чернобыльцев, которые 7 ноября планируют прийти под Дом правительства и Верховную Раду с акциями протеста, хотят сорвать планомерную работу по урегулированию вопросов социальной защиты.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, 4 ноября средства массовой информации распространили сообщение о том, что в понедельник, 7 ноября, представители общественных организаций афганцев и чернобыльцев придут к зданиям правительства и парламента. Причиной недовольства стало якобы невыполнение условий подписанного 30 сентября меморандума между правительством и представителями всеукраинских общественных организаций афганцев и чернобыльцев по урегулированию вопросов социальной защиты этих категорий граждан.

«Однако при этом анонсирование запланированных на 7 ноября акций протеста было сделано гражданами, которые не принимали участия в заключении упомянутого соглашения 30 сентября. Более того, представители общественных организаций, которые принимали участие в переговорном процессе и подписании упомянутого меморандума, считают, что правительство планомерно выполняет взятые на себя обязательства, учитывает требования чернобыльцев и афганцев при разработке решений, которые существенно улучшат уровень социальной защиты этих категорий граждан, консультируется по соответствующим вопросам с представителями афганских и чернобыльских сообществ», - говорится в сообщении.

«В то же время представители общественных организаций, которые вели диалог с правительством, считают, что 7 ноября могут выйти с акциями протеста организации-клоны. Эти люди не имеют никакого отношения к участникам договоренностей 30 сентября, к тому же не являются членами общественных организаций. Цель таких действий, скорее всего, сорвать планомерную работу по урегулированию вопросов социальной защиты для всех без исключения категорий чернобыльцев и афганцев и решить «точечно» только собственные вопросы, в частности, получить для себя единовременно достаточно большие средства на выполнение судебных решений из общего фонда и оставить его опустошенным, что впоследствии может осложнить своевременную выплату пенсий другим чернобыльцам и афганцам», - заявляют в Кабмине.