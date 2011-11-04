Активистов «Свободы» отпустили из зала суда

Печерский суд Киева признал невиновными активистов “Свободы”, которых задержали во время акции протеста возле Верховной Рады Украины 3 ноября 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Как напоминают в партии, руководителю пресс-службы Киевской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Кириллу БАБЕНЦОВУ и журналисту газеты ВО «Свобода» Эдуарду ИГОЛЬНИКОВУ инкриминировали нарушение статьи 185 Кодекса Украины об административных нарушениях (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции).

Печерский суд не выявил вины в действиях “свободовцев”, активистов отпустили из зала суда.

Как сообщает пресс-служба партии, “свободовцев” удерживали в Печерском райотделе около 6 часов, и отпустили лишь около 19.00 после требований пикетчиков. Вопреки Конституции Украины, допросы происходили без участия защитника. После того, как адвокат Иван МАКАР прибыл с необходимыми документами в Печерский райотдел милиции с целью присутствовать во время допроса, начальник следственного отдела Евгений ГУЦУЛЯК силой выдворил его из комнаты допроса.